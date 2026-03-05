GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, son dönemdeki jeopolitik gelişmelere rağmen Türkiye'de gübre tedarikinde herhangi bir aksama yaşanmadığını belirterek, satışların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 arttığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - GÜBRETAŞ Genel Müdürü Aytaç Onkun, son dönemde Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ve küresel enerji piyasasındaki dalgalanmalara rağmen Türkiye'de gübre arzında herhangi bir sorun bulunmadığını söyledi.

Genel Müdür Onkun, başta Tarım Kredi Kooperatifleri ortakları olmak üzere üreticilerin ilkbahar sezonundaki gübre ihtiyaçları için gerekli hazırlıkların eksiksiz şekilde tamamlandığını ifade etti. Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla yürütülen satışlarda herhangi bir durdurma olmadığını vurgulayan Onkun, 'Gübre satışlarımız hiçbir zaman durdurulmadı. Aksine yılbaşından bu yana satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artış gösterdi' dedi.

Onkun, açıklamada, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinin katı kimyevi gübre alanında tek tedarikçisi konumunda bulunan GÜBRETAŞ'ın, 70 yılı aşkın tecrübesiyle üretim, tedarik ve dağıtım faaliyetlerini sürdürdüğünü belirtti. Tarım Kredi Kooperatiflerinin 1598 kooperatif ve 1 milyondan fazla çiftçi üyesi bulunduğunu hatırlatan Onkun, bu üreticilerin ihtiyaç duyduğu gübreyi zamanında ulaştırmak için yoğun şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Son dönemde gübre satışlarının durdurulduğuna dair bazı yanlış bilgilerin yayıldığını dile getiren Onkun, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Onkun, stokların etkin yönetilmesi, kötüye kullanımın önlenmesi ve üreticilerin ihtiyaç duydukları gübreye doğru zamanda ulaşabilmeleri için bazı tedbirlerin alındığını ifade etti.

Savaş ve bölgesel gelişmeler nedeniyle sektörde bazı firmaların satışlarını yavaşlatmasının Tarım Kredi Kooperatiflerine olan talebi artırdığını belirten Onkun, normal şartlarda günlük yaklaşık 10 bin ton olan gübre satışının son dönemde 20 bin tonun üzerine çıktığını açıkladı.

Türkiye'de gübre konusunda ciddi bir sıkıntı bulunmadığını vurgulayan Onkun, çiftçilerin panik havasına kapılmaması gerektiğini belirterek, 'Mayıs'ta kullanılacak bir gübrenin bugünden talep edilmesi piyasada gereksiz baskı oluşturabiliyor. Tarım Kredi Kooperatifleri ihtiyaç duyulan dönemde çiftçilerimizin gübrelerini karşılayacaktır' diye konuştu. İlkbahar dönemi için sektörde önemli bir eksiklik beklemediklerini ifade eden Onkun, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli şekilde yurtdışından ilave gübre tedariki için çalışmaların da sürdüğünü sözlerine ekledi. Onkun, 'Bugüne kadar her durumda çiftçimize gübreyi zamanında ulaştırdık, bundan sonra da ulaştırmaya devam edeceğiz' dedi.