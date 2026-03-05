İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yayılan bir videoda çocuğun darp edilmesine ilişkin re'sen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin kimlik tespiti ve ifadeleri için Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, X adlı sosyal medya platformunda paylaşılan 'İstanbul'da bir çocuk, kendisinden yaşça büyük şahıslar tarafından darp edildi' başlıklı video üzerine harekete geçti.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili Türk Ceza Kanunu'nun 86/3-b maddesi kapsamında 'Bedeni veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kasten yaralama' suçundan resen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Görüntülerde yer alan yaşı küçük çocuk ile kendisine darp uygulayan şüpheli şahısların kimliklerinin tespiti ve ifade alma işlemleri için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gerekli talimatların verildiği aktarıldı.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü vurgulanarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi sağlandı.