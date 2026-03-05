Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelişinin 700. gününde düzenlediği basın toplantısında iki yıllık çalışmalarını değerlendirdi. Başkan Aydın, seçim döneminde verdikleri 58 vaadin yaklaşık yüzde 70'ini hayata geçirdiklerini açıklarken, 700 günde yüzde 70 başarının sağlandığını söyledi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, göreve gelişinin 700. gününde, ilçede hayata geçirilen projeleri değerlendirmek ve gelecek döneme dair vizyonunu kamuoyuyla paylaşmak üzere basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıda görev süresi boyunca gerçekleştirilen çalışmaların yanı sıra Osmangazi'de planlanan yeni projeler ve belediyenin gelecek dönem vizyonu ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Başkan Aydın, 2026 yılının Bursa'nın fethinin 700'üncü yılı olduğunu hatırlatarak, yıl boyunca çeşitli etkinliklerle bu tarihi yılın kutlanacağını anımsatarak, 1326'dan 2026'ya uzanan bir tarihin varlığına dikkati çekti. Bölgedeki savaşlara ve çatışmalara da değinen Başkan Aydın, 'Gazze'de 70 bin kadın ve çocuğun katledildiği bir dönemde yaşıyoruz. Son olarak İran ve ülkemize yönelik açıklamalar yapılıyor. Biz de diyoruz ki; 700 yıldır buradayız. 700 yıl önce buraları yurt edindik, 700 yıl daha burada kalacağız. Hiçbir yere gitmiyoruz' diye konuştu.

58 VAADİN YÜZDE 70'İ HAYATA GEÇİRİLDİ

Seçim döneminde kamuoyuna açıkladıkları projeleri anımsatan Başkan Aydın, 58 vaat verdiklerini ve bunların önemli bir bölümünü tamamladıklarını belirterek, 'İki yıl içinde 40 vaadimizi hayata geçirdik. Yani yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirmiş durumdayız. 13 proje üzerinde çalışmalarımız devam ediyor, 5 proje için ise hazırlık sürecindeyiz' diye konuştu.

İki yıllık süreçte belediye ekiplerinin yoğun bir çalışma temposu ortaya koyduğunu belirten Aydın, 35 projede 25 açılış ve 30 temel atma gerçekleştirdiklerini söyledi. Bu tempoyla ortalama 20 günde bir temel atma ya da açılış yaptıklarını ifade etti.

KREŞ PROJELERİYLE KADINLARIN İŞ HAYATINA KATILIMI ARTTI

Belediye tarafından hayata geçirilen kreş projelerine de değinen Başkan Aydın, şu ana kadar 5 kreşin hizmete açıldığını, 3 kreşin de ihale sürecinin devam ettiğini söyledi.

CHP'li belediyelerin Türkiye genelinde yaklaşık 800 kreşi hayata geçirdiğini ifade eden Aydın, kreşlerin kadınların iş hayatına katılımına önemli katkı sağladığını belirterek, 'Kreşlerimiz sayesinde her dört anneden biri daha önce çalışmazken artık iş hayatına katılabiliyor. Kreşlerimiz akşam saat 19.30'a kadar hizmet verdiği için anneler rahatlıkla çalışabiliyor' dedi. Osmangazi Belediyesi'nin sosyal projelerine de değinen Aydın, 48 mahallede kahvaltı programları düzenleyerek vatandaşlarla birebir görüşmeler yaptıklarını ifade etti. Mahallelerdeki sorunları yerinde dinlediklerini belirten Aydın, 'Muhtarlarımızla ve mahalle temsilcileriyle görüşerek vatandaşlarımızın taleplerini dinliyoruz. Eleştirileri de dikkate alarak eksikleri gidermeye çalışıyoruz' diye konuştu.

5 BİN ÇOCUK BURSASPOR MAÇINA GÖTÜRÜLDÜ

Çocuklara yönelik sosyal projeler kapsamında 50 mahalleden 5 bin çocuğun Bursaspor maçına götürüldüğünü söyleyen Aydın, programın çocuklar için unutulmaz bir deneyim olduğunu belirtti. Program kapsamında çocukların Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ettiğini ve ardından stadyumda maç izlediğini aktardı.

Ekonomik zorlukların yaşandığı bir dönemde sosyal destek çalışmalarına ağırlık verdiklerini anlatan Başkan Aydın, iki yıl içinde kent lokantalarında yaklaşık 555 bin kişiyi ağırladıklarını, Genç Kafe ve diğer sosyal tesislerle birlikte toplamda yaklaşık 1,5 milyon kişinin belediye tesislerinden faydalandığını, sosyal destek hizmetleri kapsamında 20 bin vatandaşa erzak ve temizlik yardımı yapıldığını belirtti.

DEPREM İÇİN AFET KOORDİNASYON MERKEZİ KURULUYOR

Bursa'nın deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, afet hazırlıkları kapsamında önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Çukurca'da 17 bin metrekarelik bir alanda Afet Koordinasyon Merkezi kurulacağını açıklayan Aydın, toplamda 50 bin metrekarelik alanda lojistik ve barınma hizmetlerinin verileceğini ifade ederek, deprem anında iletişim kesintisi yaşanmaması için üç GSM operatörüyle görüşmeler yaptıklarını ve dört farklı noktada iletişim kuleleri kurulacağını açıkladı.

Afet hazırlıkları kapsamında mahallelere afet konteynerleri yerleştirildiğini belirten Başkan Aydın, şu ana kadar 10 mahallede bu uygulamanın başlatıldığını, yıl sonuna kadar 100 mahallede kurulacağını belirterek, 22 bin 109 vatandaşa afet ve acil durum eğitimi verildiğini anlattı.

Kültür ve eğitim yatırımlarına da vurgu yapan Başkan Aydın, yeni kütüphaneler açıldığını belirterek Hisar Arkeopark'ta 'Yaşayan Medeniyetler Kütüphanesi'nin bayramdan sonra açılacağını söyledi. Toplam kütüphane sayısının 14'e ulaşacağını belirten Aydın, kütüphanelerde 50 bin 531 kitabın bulunduğunu ifade etti.

YAPAY ZEKÂ DESTEKLİ TEMİZLİK SİSTEMİ

Temizlik hizmetlerinde 'Şehrin Gözleri' adlı yeni bir sistem kurduklarını ifade eden Başkan Aydın, 160 çöp kamyonuna kamera yerleştirildiğini ve sistemin yapay zekâ ile desteklendiğini söyledi. Bu sistem sayesinde haftalık temizlik planlarının daha verimli oluşturulduğunu belirten Aydın, memnuniyet oranının yüzde 75'e yükseldiğini ve şikayet oranının yüzde 4'e düştüğünü ifade etti.

Sıfır Atık Müdürlüğü çalışmaları kapsamında 2 bin dönüm tarım arazisinin kirlenmesinin önlendiğini belirten Başkan Aydın, 207 bin 706 ağacın kesilmesinin de engellendiğini söyledi. Okullarda verilen eğitimlerle 17 bin 200 öğrenciye çevre bilinci kazandırıldığını ifade etti. Kültür ve sanat alanında iki yıl içinde 103 tiyatro ve sergi etkinliği düzenlendiğini belirten Aydın, toplam 350 bin kişinin konser ve sanat etkinliklerine katıldığını söyledi. Ayrıca 116 farklı atölye çalışması gerçekleştirildiğini ifade etti.

700 GÜNDE YÜZDE 70 BAŞARI

Konuşmasının sonunda belediye çalışanlarına teşekkür eden Başkan Aydın, '700 gün gibi kısa sayılabilecek bir sürede sözlerimizin yaklaşık yüzde 70'ini gerçekleştirdik. Seçim döneminde 'koltuğu itiyoruz, koltukta oturmaya gelmiyoruz' demiştik. Bu anlayışa Osmangazi'de değişim ve gelişim için ekip olarak çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.