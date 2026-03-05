Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaf ve sanatkarlar düzenlenen iftarda enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı yeni tedbirler alındığını açıkladı. Eşel mobil sistemiyle akaryakıt artışlarının yüzde 75'inin ÖTV'den karşılanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnafın vergi/SGK borçlarına kolaylıkların yanı sıra kooperatiflere desteklerin arttığını söyledi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf ve sanatkârlarla Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Programda konuşan Erdoğan, bölgedeki gelişmelerin enerji piyasalarını doğrudan etkilediğini belirterek Türkiye'nin vatandaşlarını bu dalgalanmalara karşı korumak için yeni tedbirler aldığını söyledi.

İftar programında önemli mesajlar veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgesel gerilimin tehlikeli bir boyuta ulaştığını ifade ederek, komşu İran'a yönelik hava saldırılarının ardından aralarında çocukların da bulunduğu yüzlerce sivilin hayatını kaybettiğini dile getirdi. Erdoğan, İran'ın bölgedeki ülkelere gönderdiği füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarının ise çatışmanın daha geniş bir alana yayılma riskini artırdığını vurguladı.

'TÜRKİYE, BU BÖLGESEL TÜRBÜLANSTAN DA BAŞARIYLA ÇIKACAKTIR'

İran'a yönelik saldırılara ve sonrası yaşanan gelişmelere değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Bölgemizde daha fazla kan dökülmemesi, daha fazla masumun hayattan koparılmaması, gerilimin büyüyerek geri dönülmez noktalara varmaması gayesiyle yürüttüğümüz çok boyutlu diplomasimizi devam ettireceğiz. Kimse endişe etmesin Allah'ın izniyle Türkiye, bu bölgesel türbülanstan da başarıyla çıkacaktır' dedi.

Hürmüz Boğazı'nın kapatıldığının açıklanmasının ardından petrol ve doğal gaz fiyatlarında yüzde 20'lere varan artışlar yaşandığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu gelişmelerin akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkilediğini söyledi. Bu nedenle vatandaşın yükünü azaltmak amacıyla eşel mobil sistemini devreye aldıklarını belirten Erdoğan, 'Benzin, motorin ve LPG fiyatları artarsa, artış tutarının yüzde 75'ine kadarı ÖTV'den karşılanacak. Yani 10 liralık artışın yalnızca 2,5 lirası pompa fiyatına yansıyacak' dedi.

Bu uygulamayla akaryakıt fiyatlarının fırsatçılar tarafından bahane edilerek piyasada dengesizlik oluşturmasının önüne geçileceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki dalgalanma sona erene kadar devletin vatandaşın yükünü üstlenmeye devam edeceğini dile getirdi.

'Yine kısa süre önce, vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlarımız lehine yeni bir düzenleme yaptık.



Bu düzenleme ile vergi ve SGK borçları bulunan esnafımızın kullanacağı kredinin en: pic.twitter.com/m8PMkkMzic — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) March 5, 2026

Konuşmasında esnaf ve sanatkârlara yönelik yeni düzenlemeleri de açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vergi ve SGK borçları nedeniyle finansmana erişimde zorluk yaşayan esnaf için kolaylık sağlandığını belirtti.

VERGİ VE SGK BORCU OLAN ESNAF

Yeni düzenlemeye göre vergi ve SGK borcu bulunan esnafın kullanacağı kredinin en fazla yüzde 25'i ve bir yıl içinde azami 300 bin lirası bu borçların tahsilinde kullanılabileceğini belirten Erdoğan, kooperatiflere yönelik desteklerin de artırıldığını söyledi. KOOP-DES programına yeniden başvuru süresinin 5 yıldan 4 yıla indirildiğini vurgulayan Erdoğan, ayrıca kadın kooperatiflerinin ürünleri için barkod ücretlerinde yüzde 50 indirim yapıldığını da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında kooperatiflerin kullanımına sunulmak üzere 4,5 milyar liralık kredi paketinin de hayata geçirildiğini belirterek, esnaf ve kooperatiflerin ekonominin önemli bir parçası olduğunu vurguladı.