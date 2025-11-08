Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 8 Kasım 2025 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili kamuoyunda oluşan yanlış anlamalara açıklık getirdi. Kararın yeni bir düzenleme değil, mevcut yetkilerin güncellenmesi niteliğinde olduğu vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), 8 Kasım 2025 tarihli ve 10544 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından, kararın farklı şekillerde yorumlandığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.

TMO'dan yapılan açıklamada, söz konusu kararın 2019 yılında TMO'ya tahsis edilen arpa ve mısır tarife kontenjanlarının miktar güncellemesine ilişkin olduğu, yeni bir karar niteliği taşımadığı ifade edildi. Kararın, arz güvenliğini temin etmek ve ihtiyaç halinde kullanılmak üzere TMO'nun yetkilerini güçlendirmeye yönelik bir düzenleme olduğu belirtildi.

Ayrıca hasat dönemi devam eden mısırla ilgili olarak, TMO'nun halihazırda herhangi bir ithalat planı bulunmadığı vurgulandı.

TMO, kararın doğru anlaşılması ve kamuoyunun yanlış yönlendirilmemesi amacıyla yapılan açıklamada, mevcut kontenjanların güncellenmesinin sadece prosedürel bir adım olduğunu duyurdu.