Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Ankara OSTİM OSB'de kurulan Kale ANDAR Fabrikası'nın açılışına katıldı. Tesis, hareket kontrol sistemleri ve elektromekanik çözümler alanında milli platformlara üretim desteği sağlayacak.

ANKARA (İGFA) - Savunma Sanayii Başkanlığı, Ankara'daki savunma sanayii altyapısını güçlendirecek yeni bir üretim tesisinin daha hizmete aldı. Ankara OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan Kale ANDAR Fabrikası düzenlenen törenle açıldı.

Aynı zamanda marka lansmanının da yapıldığı açılış programına Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün katıldı.

Savunma ve havacılık sanayii için kritik alt sistemlerin üretileceği tesisin, Türkiye'nin yerli ve milli savunma kabiliyetlerine önemli katkı sağlaması bekleniyor.

Modern üretim altyapısıyla dikkat çeken fabrika, 4 bin 800 metrekarelik üretim alanı ve 130 kişilik nitelikli insan kaynağı ile faaliyet gösterecek. Tesiste fin eyleyicileri, motor sürücüleri ve uçuş yüzeyi eyleyicileri gibi kritik sistemlerin üretimi gerçekleştirilecek. Ayrıca tesisin EYDEP kapsamında B seviye yetkinliğe sahip olduğu belirtildi.

Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada fabrikada yapay zekâ destekli test, izleme ve kestirimci bakım uygulamalarının üretim ve kalite süreçlerine entegre edilmesi planlanırken, bu sayede savunma sanayii üretiminde veri odaklı, güvenilir ve sürdürülebilir bir ekosistemin güçlendirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamada, yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen Kale Grubu ve Kale ANDAR yönetimi ile çalışanlara teşekkür edildi.