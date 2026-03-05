İçişleri Bakanlığı koordinesinde 67 ilde son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 574 kilogram uyuşturucu madde ve 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 638 şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı'nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Cumhuriyet başsavcılıklarının iş birliğiyle Türkiye genelinde geniş çaplı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirildi.

Son 5 gün içerisinde 67 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 574 kilogram uyuşturucu madde ile 755 bin 614 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 638 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 266'sı tutuklanırken, 68 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise devam ettiği bildirildi.

Operasyonlara il emniyet müdürlüklerine bağlı 895 ekip, 2 bin 237 personel, 12 hava aracı ve 21 narkotik dedektör köpeği katıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gençleri ve toplum sağlığını hedef alan uyuşturucu satıcılarına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulanarak, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet başsavcılıkları, Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve emniyet personeline teşekkür edildi.