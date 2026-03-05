İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar sürüyor. İstanbul Valiliği'nin 'Aziz İstanbul'a İyiliğin 1000 Hali' projesi kapsamında Silivri'de yaptırılan Nermin-Metin Zafer Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Hayırsever iş insanı Metin Zafer tarafından yaptırılan merkez, İstanbul genelinde hizmet veren 1114'üncü Aile Sağlığı Merkezi oldu. Açılış törenine İstanbul Valisi Davut Gül başta olmak üzere yerel yöneticiler ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Davut Gül, İstanbul'da sağlık alanında önemli yatırımların hayata geçirildiğini belirterek, 'İstanbul'umuzun her tarafında Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sağlık hizmetinde adeta devrim niteliğinde işler yapılıyor' dedi.

Yeni aile sağlığı merkezinin Silivri ve çevresinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetlerine daha hızlı ve kolay erişmesine katkı sağlaması bekleniyor.