Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke güvenliği ve bölgesel istikrar için yürüttüğü operasyonlarda önemli başarılar kaydetti. PKK'lı 3 terörist teslim olurken, Suriye Harekât Alanları'nda terör örgütüne ait 761 kilometrelik tünel sistemi imha edildi.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, TSK terörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mayın ve el yapımı patlayıcılar etkin şekilde tespit edilip imha edildi.

Bursa Hamitler Mesire Alanı 3 ay kapalı!
Bursa Hamitler Mesire Alanı 3 ay kapalı!
İçeriği Görüntüle

Suriye Harekât Alanları'nda terör örgütünün kullandığı tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar devam ederken, özellikle Menbic bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünel ile birlikte, bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğu 761 kilometreye ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: RSS