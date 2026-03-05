Türk Silahlı Kuvvetleri, ülke güvenliği ve bölgesel istikrar için yürüttüğü operasyonlarda önemli başarılar kaydetti. PKK'lı 3 terörist teslim olurken, Suriye Harekât Alanları'nda terör örgütüne ait 761 kilometrelik tünel sistemi imha edildi.

ANKARA (İGFA) - Millî Savunma Bakanlığı'nın haftalık bilgilendirme toplantısında yapılan açıklamaya göre, TSK terörle mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta 3 PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim olurken, operasyon bölgelerinde mağara, sığınak ve barınaklarda yapılan arama-tarama faaliyetlerinde mayın ve el yapımı patlayıcılar etkin şekilde tespit edilip imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist daha teslim oldu.

Suriye Harekât Alanları'nda terör örgütünün kullandığı tünel sistemlerinin imhasına yönelik çalışmalar devam ederken, özellikle Menbic bölgesinde imha edilen 2 kilometrelik tünel ile birlikte, bugüne kadar imha edilen toplam tünel uzunluğu 761 kilometreye ulaştığı kaydedildi.