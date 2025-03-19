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Özdağ'ın paylaşımına Kemal Kılıçdaroğlu zamanında CHP'ye verdiği destek de video olarak paylaşıldı.

Sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunan Özdağ, "İsterseniz bütün muhalefeti tutuklayıp, siz kendi başınıza demokrasicilik oynayın!" ifadelerini kullanarak, mevcut iktidarı eleştirdi.

Kendisinin de 58 gün boyunca hukuksuz şekilde tutuklu kaldığını ve iddianamesinin hazırlanmadığını belirten Özdağ, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını benzer bir hukuksuzluk olarak nitelendirdi.

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