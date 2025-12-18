Edirne'de İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, katıldığı canlı yayında altyapıdan organize sanayiye, eğitimden tarıma kadar hayata geçirilen projeleri ve yeni dönem hedeflerini anlattı.

EDİRNE (İGFA) - İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, FE TV'de Erdoğan Demir'in sunduğu 'Geniş Açı' programında ilçenin gelişim sürecini ve geleceğe yönelik yatırımları değerlendirdi.

İlk başkanlık döneminde kapsamlı altyapı yatırımlarını tamamladıklarını belirten Başkan Kerman; içme suyu, kanalizasyon ve arıtma tesisleri, doğalgaz, yer altı elektrik ve iletişim hatları ile kent güvenlik kameralarının İpsala'ya kazandırıldığını söyledi. 2024 yerel seçimlerinin ardından yeniden göreve geldiklerini anımsatan Kerman, yarım kalan projelerin hızla tamamlandığını belirtti. Kapalı pazar yeri yanında yapımı süren düğün salonu, sinema ve alışveriş alanlarının kısa sürede hizmete açılacağını vurgulayan Kerman, bu tesislerin belediye tarafından işletileceğini ve önceliğin kâr değil, halka hizmet olduğunu dile getirdi.

OSB'DE 2026 HEDEFİ

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapının büyük ölçüde tamamlandığını kaydeden Belediye Başkanı Mehmet Kerman, 17 parselden oluşan OSB'de yatırımların başladığını ve 2026'da ilk tesislerin faaliyete geçeceğini açıklarken, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin büyük ölçekli yatırımının da OSB'nin önemli projeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Eğitim alanında Fen Lisesi, özel eğitim okulu, kütüphane ve huzurevi projelerinin 2026 hedefleri arasında olduğunu söyleyen Kerman, İpsala'nın çeltik ve pirinç üretiminde Türkiye'nin merkezi konumunda bulunduğunu vurguladı. İpsala pirincinin AB coğrafi işaret almasının tarihi bir kazanım olduğunu belirtti.

Enez sahilinde belediye tarafından işletilen halk plajının yoğun ilgi gördüğünü aktaran Kerman, kültür turları ve sosyal etkinliklerle sosyal belediyeciliğin sürdürüldüğünü ifade etti.

BORÇSUZ BELEDİYE

Programın sonunda mali yapıya da değinen İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Belediyesi'nin borçsuz olduğunu, personel maaşlarının düzenli ödendiğini ve yatırımların mali disiplinle sürdürüldüğünü anlattı.