CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, '11. Yargı Paketi'nin mevcut haliyle yeni mağduriyetler doğurabileceğini belirterek, infaz düzenlemesinin genişletilmesi, disiplin affı ve şartlı tahliyelere ilişkin düzenlemeler yapılması çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, kamuoyunda '11. Yargı Paketi' olarak bilinen Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kapsamının genişletilmesi gerektiğini söyledi.

Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Sarıgül, söz konusu kanun teklifine toplumda büyük bir beklenti olduğunu ifade etti. Pakette, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlar bakımından hükümlülerin kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden ise denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılmasına imkân tanıyan bir düzenlemenin yer aldığını hatırlatan Sarıgül, mevcut haliyle teklifin yeni mağduriyetlere yol açabileceğini savundu. Sarıgül, 'Bu paketin bu haliyle Meclis'ten geçmesi durumunda yeni mağduriyetlerin ortaya çıkacağı anlaşılıyor. 11. Yargı Paketi Genel Kurul'a geldiğinde yeni tarihli bir infaz düzenlemesi yapılmalı, disiplin affı getirilmeli ve şartlı tahliyelerin geri alınması konusu mutlaka değerlendirilmelidir.' dedi.

CHP'li Sarıgül ayrıca, 11. Yargı Paketi'ne ehliyet affı ile çekte hapis cezasına yönelik affın da eklenmesi gerektiğini vurguladı.