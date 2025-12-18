AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, partisinin saha çalışmalarını anlattığı programda CHP'li Karşıyaka Belediyesi'ni sert sözlerle eleştirerek, ilçedeki sorunların büyük çoğunluğunun belediye yönetiminden kaynaklandığını söyledi.

İZMİR (İGFA) - AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, Yunus Karakaya moderatörlüğünde katıldığı programda hem AK Parti'nin saha çalışmalarını hem de CHP'li Karşıyaka Belediyesi'nin son dönem icraatlarını değerlendirdi. Başkan Köse, partilerinin seçim sonrası da sahada aktif olduğunu belirterek, 'AK Parti halkımızla sürekli iç içe, ev ve vefa ziyaretleri yapıyoruz. Dezavantajlı mahallelere özel önem veriyoruz. Seçim bitti ama bizim sahamız bitmedi' dedi.

Karşıyaka'daki sorunların büyük bölümünün belediyecilikten kaynaklandığını vurgulayan Köse, 'Alınan şikâyetlerin yüzde 90'ı çöp, temizlik, imar ve doğalgaz gibi temel hizmetlerle ilgili. Merkezde hâlâ doğalgazı olmayan sokaklar var. Bu, belediyenin imar düzenlemelerini yapamamasından kaynaklanıyor' ifadelerini kullandı.

Belediyenin son iki yılını eleştiren Köse, 'Yaklaşık iki yıldır elle tutulur bir hizmet yok. Çöp krizi, maaş gecikmeleri, bakımsız parklar ve sokaklar, açık çukurlar: Karşıyaka'da ciddi bir yönetim sorunu var' dedi.

Kentsel dönüşüm konusuna da değinen Köse, ilçenin yüzde 70'inin depreme dayanıksız olduğunu ve belediyenin bu konuda planlama yapmadığını savundu. Yılbaşı kutlamaları yapılmasını ise 'Öncelik temel ihtiyaçlardır. Maaşlar ödenmeden eğlenceye bütçe ayrılması yanlış' sözleriyle eleştirdi. Karşıyaka Stadı ve su sorunlarına da değinen Köse, 'Stad devlet iradesiyle başlatıldı ancak yerel yönetim süreci tıkadı. Su kesintileri ise Büyükşehir'in uzun vadeli planlama yapmamasından kaynaklanıyor' dedi.

Bostanlı Pazarı ile ilgili de konuşan Köse, pazarcıların mağdur edildiğini belirterek, 'Tezgâh başına ciddi rakamlar konuşuluyor, belediye hukuksuz bir yol izliyor' ifadelerini kullandı.

Programı 'Karşıyaka, devralındığından daha kötü bir noktaya gidiyor. Sorunların sebebi mali değil, tamamen yönetim sorunu' sözleriyle tamamlayan Köse, belediye yönetimine sert eleştirilerde bulundu.