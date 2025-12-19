Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın teşkilatlanma programı yoğun katılımla gerçekleştirildi. İl Başkanı Fatih Düzenli, birlik ve kardeşlik vurgusu yaparken, yeni il yönetimi kamuoyuna açıklan

Enver GÜLER / BURSA (İGFA)- Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın teşkilatlanma programı, partililerin yoğun katılımıyla düzenlendi. Programda konuşan Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, yeni teşkilatın hayırlı olmasını dileyerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Düzenli konuşmasında, 'Bu teşkilat birlik ve beraberliğin adresidir. Vatan haini olmayan herkes Türkiye İttifakı Partisi'nin dostudur' ifadelerini kullandı.

Fatih Düzenli başkanlığındaki il yönetiminde İl Başkan Vekili Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan tarafından il yönetim kurulu üyeleri ve ataması yapılan isimler kamuoyuna açıklandı.

Koray Türker - İl Sekreteri

Harun Değirmencioğlu - Danışman

Sedat Çalışkan - İl Başkan Yardımcısı

Ahmet Poslu - İl Başkan Yardımcısı

Serkan Dökmeci - İl Başkan Yardımcısı

Mustafa Aydın - Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı

Ahmet Yener - Denetim ve Disiplin Kurulu Başkanı

Salih Kuş - Gençlik Kolları Başkanı

Mustafa Tiryaki - Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan

Ömer Duman - Seçim ve Strateji İşlerinden Sorumlu Başkan

Enver Güler - Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan

Zekeriya Yazıcı - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan

İlker Durak - Sanayi ve Tarımdan Sorumlu Başkan

Mehmet Şerif Güden - Eğitim Politikalarından Sorumlu Başkan

Mustafa Kareli - Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan

Muhammet Hamdi Demir - İnsan Kaynakları ve Gönüllü Koordinasyonundan Sorumlu Başkan

Serkan Can Kıygı - Bilgi İşlem ve AR-GE'den Sorumlu Başkan

İl yönetimi ve ilçe başkanlarının açıklanmasının ardından rozet takma töreni gerçekleştirildi. Program, teşkilat mensuplarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.