Enver GÜLER / BURSA (İGFA)- Türkiye İttifakı Partisi Bursa İl Başkanlığı'nın teşkilatlanma programı, partililerin yoğun katılımıyla düzenlendi. Programda konuşan Bursa İl Başkanı Fatih Düzenli, yeni teşkilatın hayırlı olmasını dileyerek birlik, beraberlik ve kardeşlik mesajı verdi. Düzenli konuşmasında, 'Bu teşkilat birlik ve beraberliğin adresidir. Vatan haini olmayan herkes Türkiye İttifakı Partisi'nin dostudur' ifadelerini kullandı.
Fatih Düzenli başkanlığındaki il yönetiminde İl Başkan Vekili Veteriner Hekim Ahmet Metin Alkan tarafından il yönetim kurulu üyeleri ve ataması yapılan isimler kamuoyuna açıklandı.
- Koray Türker - İl Sekreteri
- Harun Değirmencioğlu - Danışman
- Sedat Çalışkan - İl Başkan Yardımcısı
- Ahmet Poslu - İl Başkan Yardımcısı
- Serkan Dökmeci - İl Başkan Yardımcısı
- Mustafa Aydın - Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı
- Ahmet Yener - Denetim ve Disiplin Kurulu Başkanı
- Salih Kuş - Gençlik Kolları Başkanı
- Mustafa Tiryaki - Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan
- Ömer Duman - Seçim ve Strateji İşlerinden Sorumlu Başkan
- Enver Güler - Medya ve Propagandadan Sorumlu Başkan
- Zekeriya Yazıcı - Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan
- İlker Durak - Sanayi ve Tarımdan Sorumlu Başkan
- Mehmet Şerif Güden - Eğitim Politikalarından Sorumlu Başkan
- Mustafa Kareli - Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan
- Muhammet Hamdi Demir - İnsan Kaynakları ve Gönüllü Koordinasyonundan Sorumlu Başkan
- Serkan Can Kıygı - Bilgi İşlem ve AR-GE'den Sorumlu Başkan
İl yönetimi ve ilçe başkanlarının açıklanmasının ardından rozet takma töreni gerçekleştirildi. Program, teşkilat mensuplarının toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.