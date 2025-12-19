CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, TBMM Genel Kurulu'nda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesi üzerine yaptığı konuşmada, mevcut sigortacılık ve bireysel emeklilik sistemini sert sözlerle eleştirdi. Yontar, 'Bu düzen sosyal devlet değil, vatandaşı hayat boyu risk yönetimine mahkûm eden bir sömürü düzenidir' dedi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu bütçesi üzerine söz alarak hükümetin sigortacılık ve bireysel emeklilik politikalarını eleştirdi.

Sigortacılık sisteminin vatandaşın gelecek kaygısını fırsata dönüştürdüğünü savunan CHP'li, Yontar, 'İnsanlar yıllarca prim ödüyor ama emekli maaşıyla geçinemeyeceğinden korkuyorsa, o ülkede sigortacılık sistemi işlemiyor demektir' ifadelerini kullandı. Özel emeklilik sisteminin zorunlu tasarruf gibi dayatmalarla büyütüldüğünü belirten Yontar, 'AKP Hükûmeti vatandaşın risklerini azaltmak yerine, vatandaşı risk piyasasına sürüyor. Bunun adı sosyal devlet değil, güvencesizliği kurumsallaştırmaktır' dedi.

Sigorta sektöründe son dönemde yaşanan gelişmelere de değinen Yontar, art arda bazı sigorta şirketlerine el konulmasının ve Arex Sigorta'ya yönelik müdahalenin sektöre olan güveni sarstığını ifade etti. Yontar, primleri ödenmiş poliçelerin bir gecede iptal edilmesinin vatandaşları teminatsız bıraktığını vurgulayarak, denetim mekanizmalarının mutlaka araştırılması gerektiğini söyledi.

Bireysel emeklilik sisteminde devlet katkı payının artırılması ya da sıfırlanması yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesini de eleştiren Yontar, 'Artış olumlu olabilir ancak katkının sıfırlanabilmesi iyi niyetli değildir' değerlendirmesinde bulundu.

2026 bütçesine ilişkin eleştirilerde de bulunan Yontar, bütçede 2,7 trilyon liralık açık öngörüldüğünü hatırlatarak, vergi yükünün büyük oranda dar gelirlinin sırtına bindirildiğini söyledi. 'Her 100 liralık verginin 63 lirası dolaylı vergilerden oluşuyor. ÖTV ve KDV tam anlamıyla bir adaletsizliktir' diyen Yontar, lüks tüketimden vergi alınmazken temel ihtiyaçların ağır vergilendirildiğini dile getirdi. Konuşmasını bütçeye ret oyu vereceklerini açıklayarak tamamlayan Yontar, 'Bu bütçede asgari ücretli, emekli, çiftçi ve öğrenci yok. Bu bütçede kemer sıkan hep halk, rahatlayan ise ayrıcalıklı bir azınlıktır' dedi.