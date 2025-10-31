ULUTEK Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren firmalar arasında iş birliği ve etkileşimi artırmak amacıyla düzenlenen 'ULUTEK Teknoloji Buluşmaları' etkinliği, Ulutek Teknopark'ta gerçekleştirildi.

BURSA (İGFA) - Teknoloji tabanlı üretim ve yenilikçi fikirlerin buluştuğu ULUTEK Teknopark, firmalar arasında bilgi paylaşımını, sinerjiyi ve ortak proje geliştirme kültürünü desteklemeyi hedefliyor.

Katılımcılar, kısa ama yoğun tempolu görüşmeler sayesinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren Ar-Ge firmalarıyla tanışarak, her biri 5'er dakikalık sürelerle planlanan birebir görüşmeler sayesinde olası iş birliği alanlarını değerlendirme imkanı yakaladı.

ULUTEK EKOSİSTEMİNDE GÜÇLÜ BAĞLAR

ULUTEK Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Teknoparkımızda yer alan her bir firma, kendi alanında değer üreten güçlü bir paydaş. ULUTEK olarak amacımız, bu firmaların yalnızca kendi başarı hikayelerini yazmakla kalmayıp, birbirleriyle sinerji oluşturarak daha büyük başarılara imza atmalarını sağlamak. Teknoloji Buluşmaları, bu hedefe yönelik büyük bir önem taşıyor. Bu tür etkinliklerle, firmalarımızın birbirlerini daha yakından tanımasını, ortak proje fikirleri geliştirmesini ve potansiyel iş birliklerini somut adımlara dönüştürmesini teşvik ediyoruz.' dedi.

Etkinliğe katılan firmalar, ULUTEK bünyesindeki yenilikçi ekosistemin bir parçası olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirirken, etkinlik sayesinde yeni iş birliği olanaklarının kapısının aralandığını belirtti. Katılımcılar, farklı sektörlerden firmalarla bir araya gelmenin Ar-Ge çalışmalarında yeni bakış açıları kazandırabileceğini ve gelecekte ortak proje geliştirme potansiyelini artıracağını ifade etti.