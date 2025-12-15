Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 'Kendi yerli ürünlerimizi kullanıyoruz, kendi silahımızı yapıyoruz. Türkiye artık kendi coğrafyasında ve dünyada oyun kuran ve sözü dinlenen bir ülke konumunda' dedi.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yerli malının öneminin son zamanlarda meydana gelen pandemi, deprem ve afetlerde belli olduğunu söyledi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Yeşiltepe Semt Konağı'nda düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada yerli üretimin önemine dikkat çekti. Er, geçmişte yerli malının yeterince desteklenmediğini, ithal ürünlerin öne çıkarıldığını belirterek, 'Son 20 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye büyük mesafe kat etti. Artık kendi ürünlerimizi kullanıyor, kendi silahımızı yapıyoruz. Türkiye, kendi coğrafyasında ve dünyada oyun kuran, sözü dinlenen bir ülke konumunda' dedi.

ESKİSİNDEN DAHA GÜZEL BİR MALATYA OLACAK

Güçlü bir devletimiz var, Malatya'nın bir yılda ayağa kalktığını dile getiren Başkan Er, 'Binalar yapılır önemli olan nesilleri inşa ve ihya etmek. Güzel günler gelecek. Geleceğimize, kültürümüze, milli duygularımıza hitap edecek iyi bir nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Malatya için güzel günler bizi bekliyor. Güzel bir Malatya inşa ediyoruz. Eskisinden daha güzel bir Malatya olacak' ifadelerini kullandı.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HER ZAMAN YANIMIZDA OLDU

İl Müftüsü Ramazan Dolu ise Nezaket Okulları kapsamında Malatya Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları çalışmaların katlandığını ifade ederek, 'Bunun sebebi Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er'in bu işe hem büyük önem vermesi hem de birebir bu çalışmaları takip etmesiyle ilgili. 4-6 yaş Nezaket Okulları ve verdiğimiz diğer din eğitimlerinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız 'Üzerimize düşen ne varsa biz hazırız' diyerek, destek veriyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

Etkinlik kapsamında Nezaket Okullarında eğitim gören 4-6 yaş arası çocuklar, haftanın önemine dair çeşitli gösteriler sundu. Gösterilerde yerli üretimin önemine vurgu yapıldı.