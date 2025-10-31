Bu yıl altıncısı düzenlenen ve Çayırovalıları kitapların büyülü dünyasıyla bir araya getiren 6. Çayırova Kitap Günleri'nin heyecanı okullarda da yaşanıyor. Birbirinden kıymetli yazarlar, ilçedeki okullara giderek öğrencilerle bir araya geliyor.

KOCAELİ (İGFA) - 6. Çayırova Kitap Günleri, ilçe genelindeki etkinliklerle kaldığı yerden devam ediyor.

Onlarca yazar ve on binlerce kitabın Çayırovalılarla buluştuğu 6. Çayırova Kitap Günleri'nde önemli yazarlar, ilçe genelindeki okullarda öğrencilerle buluşup söyleşi gerçekleştiriyor.

Bu bağlamda ilk olarak 27 Ekim Pazartesi günü Yazar Didem Demirel ve Yazar Emine Arlı Öğretmen Şevket Özay İlkokulu ve Akse İlkokulu'ndaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kitap Günleri'nin ikinci gününde ise Yazar Şule Köklü Yapı Kredi Kız Meslek Lisesi'nde, okurlarıyla buluşarak sohbet etti.

DOLU DOLU SÖYLEŞİ PROGRAMLARI

Çayırova Kitap Günleri'nin dördüncü günü ise ilçe genelindeki okullarda yoğun programlara sahne oldu.

Yazar Yunus Ozan, dün Hasan Tahsin Ortaokulu'nda, Neslihan Yaşaroğlu Türkan Göktürk İlkokulu'nda, Naciye Arslan Şehit Er Mücahit Okur Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde, Özgür Balpınar, Çayırova Ortaokulu'nda, Fatma Ataş, 24 Kasım Ortaokulu'nda, Şeniz Baş, Ahmet Yesevi İlkokulu'nda, Bülent Şahin Erdeğer, Ertuğrul Kurdoğlu Anadolu Lisesi'nde ve Ebru Tulum ise Mevlana ilkokulu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

EDEBİYATIN BÜYÜLÜ DÜNYASINA YOLCULUK

Öğrenciler, yazarlarla sohbet edip, onlarla edebiyatın büyülü dünyasına doğru yolculuğa çıkarken, etkinliklerden ötürü Çayırova Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti. Okul programları, Çayırova Kitap Günleri'nin beşinci gününde Yiğit Recep Efe, Çağrı Cebeci ve Funda Yalçınkaya'nın etkinlikleriyle devam edecek.