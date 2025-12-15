Keşan'da SMA hastası Melek Çoruh için gönüllü el sanatları hocaları ve Keşan halkının desteğiyle düzenlenen etkinlikte stantlar açıldı, bağış toplandı ve miniklere yönelik eğlenceli aktiviteler gerçekleştirildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde SMA hastası Melek Çoruh için düzenlenen dayanışma etkinliği yoğun ilgi gördü. Keşan'ın gönüllü el sanatları hocaları Elif Gezer, Neşe Özkan, Kamile Makinacı Öz, Hanife Ayalp, Ziba Hatipoğlu, Özlem Dıngırdan, Öznur Kızıldmemir ve Sinem Öztürk, geçtiğimiz Cumartesi günü Keşan Hükümet Konağı önünde stant açarak bağış topladı.

Etkinlik kapsamında, 'Melek İçin Bağış Standı' kuruldu, Müzikal Kukla Tiyatrosu, İbiş ve Neşe Abla Show, Mini Disco, Yüz Boyama Atölyesi ve Geleneksel Sokak Oyunları gibi çeşitli aktivitelerle minik ziyaretçiler de keyifli vakit geçirdi.

Etkinlikte konuşan Melek'in annesi Melike Giray, 'Bugün kızım için çok güzel bir etkinlik düzenlendi. Melek'in yaşaması için herkes el birliği ile çalışıyor. Buradan herkese ve Keşan Kaymakamı Sayın Aziz Mercan'a teşekkür ediyorum. Kızım bu savaşı kazanacak, buna gönülden inanıyorum' dedi.

Seramik hocası ve etkinlik gönüllüsü Elif Gezer ise, 'Gönüllü arkadaşlarımızla Melek için stant hazırladık. Ürünlerimizi bağış yapanlara hediye ettik. Keşan halkının ilgisi beklediğimizden büyük oldu. Bu bir başlangıç, umarım kampanyamız daha da büyür ve Melek'in sesi daha çok duyulur' ifadelerini kullandı.

Etkinliğe Keşan Kaymakamı Aziz Mercan ve Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik de katılarak Melek'e moral verdi ve destek afişlerini dağıttı. Kaymakam Mercan, gönüllü el sanatları hocalarına teşekkür ederek, 'Keşanlıların katkılarıyla Melek kızımız bu hastalıktan kurtulacaktır. Tüm Keşanlıların desteklerini bekliyoruz' dedi.

Etkinlik, hem bağış toplanmasını sağladı hem de Melek ve ailesine moral ve dayanışma mesajı verdi.