Serkan TORUN / İSTANBUL (İGFA) - Milli Parklar ekiplerinin Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde gerçekleştirdiği denetimlerde kaçak yollarla ülkeye getirildiği belirlenen yaklaşık 45 günlük bir aslan yavrusu, kötü durumda bulunarak Aslan Park'a teslim edildi.

Yetkili birimler tarafından yapılan değerlendirmede, yavrunun özel bakım gerektirmesi nedeniyle en uygun yaşam ve tedavi koşullarını sağlayabilecek tek yerin Aslan Park olduğunu tespit etti. Aslan Park veteriner ekibi tarafından gerçekleştirilen ilk kontrol ve muayenelerde, yavruya bronşit teşhisi konuldu.

Uzman ekip, yavrunun hem fiziksel rahatsızlıklarının hem de psikolojik durumunun yakından takip edildiğini ve yoğun bir tedavi sürecinin başlatıldığını açıkladı.

Aslan Park yetkilileri, 'Yavrumuzun sağlık durumu dikkatle izlenmekte olup, tedavi süreci titizlikle sürdürülmektedir. Amacımız hem bu yavrunun sağlıklı bir şekilde büyümesini sağlamak hem de yabani yaşamın korunmasına katkıda bulunmaktır.' açıklamasında bulundu.