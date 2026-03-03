Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin Kayseri'de ilk ve tek olan, 2023 yılında hizmete giren çevreci asfalt freze aracı sayesinde ömrünü tamamlamış asfaltlar geri dönüştürülerek hem çevre korunuyor hem de ülke ekonomisine önemli katkı sağlamasıyla dikkat çekiyor.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin kendi öz kaynaklarıyla araç filosuna kattığı bu asfalt freze makinesinin 500 bin avro değerinde olduğuna dikkat çeken Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çevreci asfalt freze aracımızla hem çevreyi koruyor hem de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyoruz.' dedi.

'Kendi kendine yeten belediye' olarak Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nün teknolojik altyapısıyla dünya standartlarında üretim yapan asfalt plentinin Kayseri için büyük bir kazanç olduğunu hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar, 'Yaptığımız yatırımlarla kendi kendine yeten bir belediye olduk. Yaklaşık 9 yıldır yüzde yüz yerli üretim olan çevre dostu asfalt plenti ile Kayseri'mize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. 214 bin metrekare alan üzerinde, Kayseri'de kamuda en yüksek kapasiteye sahip olan ve teknolojik yapısıyla dünya standartlarında asfalt üreten asfalt plentimizle asfalt üretimi gerçekleştiriyoruz. Çevre dostu özelliğiyle saatte 240 tonluk kapasiteye sahip asfalt üretimiyle daha hızlı, ekonomik ve kaliteli üretim imkânı sunuyoruz.

Ayrıca 2020 yılında dünya standartlarında asfalt üretiminin kalitesini ölçmek için laboratuvarı faaliyete geçirdik. 2023 yılında hizmete sunduğumuz Agrega Üretim Tesisi ile asfalt için gereken malzemeyi üretiyoruz. Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ımızın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Yine aynı yılda hizmet satın alma yerine kendimizin aracı olsun diye filomuza yeni asfalt sökme aracını dâhil ettik. 2023 yılında Kocasinan'ın yollarında kendi asfalt freze makinemizle çalışmaya başladık. Kayseri'de kamuda ilk ve tek ve 500 bin avro değerindeki asfalt freze aracı da sadece Kocasinan Belediyesi'ne aittir. Bu araç, çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak ekonomiye büyük katkı sağlamaktadır.' İfadelerini kullandı.

Şehri her yönüyle daha ileriye taşımaya devam ettiklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini, 'Yaptığımız hizmetler neticesinde ilçemizi en iyi şekilde geleceğe taşıyoruz.' diyerek noktaladı.