Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 27 Şubat 2026 tarihli ve 2026/109 sayılı karar ile milletvekili sayıları ve seçim çevreleri, 31 Aralık 2025 nüfus verilerine göre yeniden belirlendi.

ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan YSK kararına göre, 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 4 ve 5'inci maddeleri uyarınca seçim çevreleri ve illerin çıkaracağı milletvekili sayıları güncellendi. Kararda, 31/12/2025 tarihli Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinin esas alındığı belirtilirken, toplam milletvekili sayısının 600 olarak korunduğu ifade edildi.

DÖRT İL İÇİN YENİ DÜZENLEME

Nüfus kriteri doğrultusunda 18'den fazla milletvekili çıkaracağı tespit edilen iller birden fazla seçim çevresine bölündü.

Buna göre; Ankara 37 milletvekili ile 3 seçim çevresine, Bursa 21 milletvekili ile 2 seçim çevresine, İstanbul 96 milletvekili ile 3 seçim çevresine, İzmir 28 milletvekili ile 2 seçim çevresine ayrıldı.

YSK, milletvekillerinin illere göre dağılımını şöyle gerçekleştirdi.

Yeni düzenleme, bir sonraki milletvekili genel seçiminde uygulanacak seçim çevresi yapısını netleştirmiş oldu.