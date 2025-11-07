TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda, Ege Üniversitesi ev sahipliğinde Bornova Kampüsünde gerçekleştirilen 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu ve 5. Kutup Şenliği, bilim dolu iki günün ardından başarıyla tamamlandı.

İZMİR (İGFA) - Etkinliğin açılışına İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğünü temsilen Şube Müdürü Doç. Dr. Özden Ölmez Ceylan katılarak; bilim insanları, öğrenciler ve genç araştırmacılarla bir araya geldi.

Türkiye genelinden 97 bildiri başvurusu yapılan sempozyumda, bilimsel değerlendirme sonucunda 57 sözlü, 25 poster olmak üzere toplam 82 bildiri sunuldu. Program kapsamında kutup araştırmaları, Ulusal Kutup Bilim Strateji Belgesi (2023-2035) doğrultusunda yürütülen çalışmalar ve kutup seferlerine ilişkin güncel bilimsel veriler paylaşıldı.

Şenlik bölümünde; kutup bölgelerinde yürütülen araştırmalar, öğrencilere aktarılırken iklim değişikliği, çevre koruma ve sürdürülebilirlik konularında farkındalık artırıcı bilimsel etkinlikler düzenlendi.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğüne bağlı 50 okuldan 2500 öğrenci, ziyaretçi olarak yer aldıkları etkinlikte hem bilimsel atölyeleri deneyimledi hem de bilim insanlarıyla doğrudan etkileşim kurarak merak ettikleri konular hakkında bilgi aldı. Ayrıca İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE üyesi öğrenciler, hazırladıkları bilimsel projeleriyle 3 farklı stantta yer alarak çalışmalarını binlerce ziyaretçiyle buluşturdu; Genç AR-GE grubunun projeleri büyük ilgi gördü.

İzmir İl Millî Eğitim Müdürlüğü AR-GE biriminin katkılarıyla TÜBİTAK KARE tarafından koordine edilen şenlik, öğrencilerin bilim insanlarıyla tanışmalarına, araştırma süreçlerini yerinde incelemelerine ve bilimsel bakış açılarını güçlendirmelerine önemli katkılar sundu.

HER PROJE GENÇLERİMİZİN AKIL VE ALIN TERİNİN YANSIMASIDIR

Şenlikle ilgili düşüncelerini ifade eden İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, 'Bilim, sabır ve emek işidir. Bu şenlikteki her bir proje, gençlerimizin akıl ve alın terinin bir yansımasıdır. Bizler, gençlerimizin bilimin üretildiği her sahada aktif olarak rol almasını bilhassa destekliyoruz.

TÜBİTAK 5. Kutup Şenliği ve 9. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu; gençlerimizin bilimle iç içe, sorgulayan, üreten ve çözüm odaklı bireyler olarak yetişmeleri adına son derece anlamlı bir buluşma olmuştur. Öğrencilerimizin bilim insanlarıyla aynı ortamda bulunarak merak duygularını keşfetmeleri ve araştırma süreçlerini deneyimlemeleri, eğitimde hedeflediğimiz yenilikçi ve araştırmacı vizyonun en güzel yansımalarındandır. Bu anlamlı etkinliğe katkı sunan TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsüne, Ege Üniversitesine, öğretmenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. İzmir eğitim ailesi olarak geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz.' ifadeleri ile sözlerine son verdi.