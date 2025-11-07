TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan başkanlığındaki TÜSİAD heyeti, 8-14 Kasım tarihleri arasında Çin'i ziyaret edecek.

İSTANBUL (İGFA) - Teknoloji odaklı Çin ziyaretinde, TÜSİAD heyeti teknolojik yeniliklerin merkezinde yer alan Guangzhou ve Shenzhen'de görüşmelerde bulunacak

Ziyaret kapsamında TÜSİAD heyeti, öncü teknoloji şirketleri, inovasyon merkezleri ve TÜSİAD'ın Çin'deki muadil kuruluşları olan Çin Uluslararası Ticareti Destekleme Konseyi (CCPIT) ve Tüm Çin Sanayi ve Ticaret Federasyonu (ACFIC) ile görüşmeler gerçekleştirecek. Heyet, Shenzhen Belediye Başkanlığı'na da bir ziyarette bulunacak.

Heyet, bu ziyaretler ile Çin'deki son teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri yerinde gözlemlemeyi, iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanlarına dair görüş alışverişinde bulunmayı ve iki ülkenin ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. Ziyarette teknoloji/yapay zeka gibi alanların üretim süreçlerine nasıl daha iyi entegre edilebileceğine yönelik farklı uygulamaların görülmesi de hedefleniyor.