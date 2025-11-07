Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 2025 yılı dördüncü Enflasyon Raporu'nda yıl sonu enflasyon tahminini yukarı yönlü güncelledi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda 2025 için ara hedefin yüzde 24 olarak korunduğunu, yılsonu tahmin aralığının yüzde 25-29'dan yüzde 31-33'e çıkarıldığını açıkladı. Raporda, sıkı para politikasının fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürüleceği vurgulandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı dördüncü Enflasyon Raporu'nu yayımladı. Raporda, küresel ticaretteki belirsizlikler ve gıda fiyatlarındaki artışın etkisiyle 2025 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31-33 aralığına yükseltildiği bildirildi.

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan tarafından sunulan yılın son raporunda, son iki ayda enflasyon, gıda fiyatlarının da etkisiyle tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleştiği belirtilirken, 2026 yılı enflasyon tahminini yüzde 13-19 aralığında, 2027 yılı tahminini ise tek haneli seviyelerde korudu. Orta vadede enflasyonun yüzde 5 hedefinde istikrar kazanacağı öngörüldü.

KÜRESEL GÖRÜNÜM BELİRSİZ, BÜYÜME TAHMİNLERİ ILIMLI

Raporda, küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerin sürdüğü, ancak 2025'in ilk yarısında geçici etkilerle küresel büyümenin ılımlı bir seyir izlediği belirtildi. 2026 yılında korumacılığın artmasıyla büyüme görünümünün yeniden zayıflamasının beklendiği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİ YILIN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 4,8 BÜYÜDÜ

TCMB, 2025'in ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin beklentilerin üzerinde yüzde 4,8 oranında büyüdüğünü açıkladı. Ancak raporda, iç talebin ve sanayi üretiminin üçüncü çeyrekte zayıf seyrini sürdürdüğü, buna karşılık ihracat ve cari işlemler dengesinde kısmi iyileşme yaşandığı belirtildi.

ENFLASYON YÜZDE 32,9'A GERİLEDİ

Tüketici enflasyonu ekim ayında yüzde 32,9'a gerileyerek bir önceki raporda öngörülen aralığın üzerinde gerçekleşti. Gıda fiyatlarındaki artışın enflasyona yukarı yönlü katkı verdiği, buna karşılık enerji ve dayanıklı tüketim mallarında fiyatların sınırlı düşüş gösterdiği ifade edildi.

POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 39,5'E İNDİRİLDİ

TCMB, Eylül ve Ekim aylarında toplam 350 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 39,5 seviyesine çekti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlamaya rağmen, gıda fiyatları ve beklentilerdeki bozulma nedeniyle indirimlerin 'sınırlı' tutulduğu vurgulandı.

REZERVLER GÜÇLENİYOR, TL İSTİKRARLI

Raporda, TCMB brüt uluslararası rezervlerinin 24 Ekim itibarıyla 185,5 milyar dolar seviyesine yükseldiği ve Türk lirasının görece istikrarlı bir seyir izlediği belirtildi. Türkiye'nin risk priminin (CDS) 245 baz puana kadar gerilediği, TL cinsi varlıklara girişin ise küresel risk iştahındaki zayıflık nedeniyle yavaşladığı ifade edildi.

'SIKI PARA POLİTİKASI KARARLILIKLA SÜRECEK'

Merkez Bankası raporunda fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun süreceğini vurgularken, 'Para politikası kararları, enflasyonun ana eğilimi, gerçekleşmeleri ve beklentileri dikkate alınarak ihtiyatlı biçimde belirlenecektir. Enflasyon görünümü ara hedeflerden belirgin şekilde ayrışırsa, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.' ifadeleri yer aldı. Raporda, ayrıca, makroihtiyati önlemler kapsamında Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının kapatıldığı, TL mevduat payı hedeflerinin aşağı yönlü güncellendiği ve kredi büyümesinin dezenflasyon patikasıyla uyumlu seyredeceği de belirtildi.

