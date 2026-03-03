Tarım Kredi Kooperatifleri, son dönemde gübre sektörüne ilişkin yaşanan gelişmeler üzerine açıklama yaptı. Kurum, 2026 yılı gübre tedarik ve satış faaliyetlerinin geçmiş yılların üzerinde seyrettiğini bildirdi.

ANKARA (İGFA) - Tarım Kredi Kooperatifleri, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin gübre sektörüne etkileri nedeniyle kamuoyuna yönelik bir bilgilendirme açıklaması yaptı. Kurumdan yapılan açıklamada, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürülebilir ve verimli şekilde yürütebilmeleri için gerekli tüm hazırlıkların eksiksiz tamamlandığı vurgulandı.

1.598 KOOPERATİFTE SATIŞLAR SÜRÜYOR

Açıklamada, başta kooperatif ortakları olmak üzere tüm üreticilerin ilkbahar sezonunda ihtiyaç duyacağı tarımsal girdilere yönelik planlamaların yapıldığı belirtilerek, tüm gübre çeşitlerinde üretim ve dağıtım faaliyetlerinin yoğun şekilde devam ettiği kaydedildi. Türkiye genelindeki bin 598 kooperatifte gübre satışlarının aralıksız sürdüğü ifade edilirken, 2026 yılı tedarik ve satış rakamlarının geçmiş yılların seviyesinin üzerine çıktığı bildirildi.

Tarım Kredi Kooperatifleri, üreticilerin ihtiyaç duydukları gübre çeşitlerine doğru zamanda ve yeterli miktarda ulaşabilmeleri için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtilirken, üreticilerin tarımsal faaliyetlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için çalışmaların güçlü şekilde sürdürüldüğü vurgulandı.