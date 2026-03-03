Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Şubat ayında aylık enflasyonun yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Şimşek, gıda fiyatlarındaki yüksek artışların geçici olduğunu ve dezenflasyon sürecinin sürdüğünü vurguladı.

ANKARA (İGFA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in bugün açıkladığı Şubat ayında aylık enflasyonun yüzde 2,96 seviyesinde gerçekleştiğini duyururken, gıda fiyatlarının uzun dönem ortalamasının üzerinde artmasının yıllık enflasyonda geçici yükselişe yol açtığını belirtti.

Temel mal enflasyonunun yüzde 16,6'ya gerilediğini ve hizmet enflasyonunun son 47 ayın en düşük seviyesi olan yüzde 40'ın altına indiğini aktaran Bakan Şimşek, bu durumun enflasyonda aşağı yönlü eğilimin sürdüğüne işaret ettiğini ifade etti.

Bakan Şimşek, son iki ayda gıda fiyatlarındaki yükselişin önümüzdeki dönemde hava koşullarına bağlı olarak telafi edilebileceğini öngördüklerini belirterek, jeopolitik gelişmeler nedeniyle artan petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için çalışmaların sürdüğünü kaydetti. Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecinin devamı için tüm politika araçlarının eşgüdüm içinde kullanılacağını vurguladı.