Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Şubat 2026 enflasyonunun yüzde 2,96 olarak gerçekleştiğini, yıllık enflasyonun ise yüzde 31,53'e yükseldiğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadele programının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgulayarak, Şubat ayında yaşanan artışın büyük ölçüde hava koşullarının etkisiyle gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirtti.

Şubat ayındaki yıllık enflasyonun yüzde 31,53'e yükselmesinde gıda fiyatlarının aylık bazda 1,71 puanlık etkisi olduğunu ifade etti. Yılmaz, hizmet kalemindeki fiyat artışlarının zayıfladığını ve yıllık bazda düşüş eğilimini sürdürdüğünü kaydederek, temel mal enflasyonunun geçen aya göre yüzde 1 düşüşle yıllık yüzde 16,57'ye gerilediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, baz etkisi ve mevsimsel koşullar kaynaklı bu artışın geçici olduğunu ve Türkiye'nin dezenflasyon programının ana istikametini değiştirmediğini vurgularken, para, maliye ve gelir politikalarının yanı sıra sosyal konut, gıda, lojistik ve yenilenebilir enerji alanlarında hayata geçirilen arz yönlü adımların da enflasyonla mücadelede önemli rol oynadığını söyledi. Yılmaz, bölgede yaşanan jeopolitik gelişmelerin olası geçici etkilerini sınırlamak için ilgili tüm kurumlarla eşgüdüm içinde çalışmaların sürdüğünü belirtti.