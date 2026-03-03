Bursa'da oda ve borsa başkanlarının katılımıyla düzenlenen 'Ortak Akıl Toplantısı'nda küresel ekonomideki dönüşüm, üretim gücü ve Lojistik Teknopark projesi masaya yatırıldı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, 'Rekabet artık ülkeler değil şehirler arasında yaşanıyor' dedi.

BURSA (İGFA) - BTSO tarafından hayata geçirilen Bursa Business School ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda üretim, ticaret, sanayi ve ihracat başlıklarında güncel gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının açılışında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, küresel ölçekte yaşanan jeopolitik kırılmalar ve ekonomik değişimlere dikkat çekerek, 'Tarih kitaplarında yer alacak bir dönemin içindeyiz. Gerçek bağımsızlık; teknoloji üretme kapasitesi ve güçlü üretim ekosistemiyle mümkündür.' ifadelerini kullandı. Burkay, rekabetin artık ülkelerden şehirlere kaydığını belirterek, Bursa'nın üretim kültürü ve insan kaynağıyla bu dönüşümün merkezlerinden biri olabileceğini söyledi. 'Ya dönüşümü yöneten olacağız ya da değişimi uzaktan izleyeceğiz.' dedi.

LOJİSTİK TEKNOPARK MODELİ

Burkay, BTSO öncülüğünde Girişim Sermayesi Yatırım Fonu modeliyle hayata geçirilen Türkiye'nin en büyük Lojistik Teknopark projesinin yeni ekonomik düzenin somut bir örneği olduğunu belirtti. Projenin; gümrüksüz sahalar, entegre antrepo sistemi, ileri teknoloji ve veri yönetimi altyapısıyla üretim ile küresel pazarlar arasındaki süre ve maliyeti azaltacağını kaydeden Burkay, 'Lojistik ile teknolojiyi aynı zeminde buluşturarak Bursa'yı bölgesel bir üs haline getiriyoruz.' dedi.

İLÇELERDEN DESTEK MESAJI

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, dönüşüm sürecinde ortak akıl vurgusu yaparak Lojistik Teknopark'ın ihracatçılar için önemli bir altyapı sağlayacağını ifade etti.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erol Hatırlı ise fon modelinin odalar açısından da değerli olduğunu belirterek projeye destek verdi.

Gemlik Ticaret Borsası Başkanı Özden Çakır, zeytin ve zeytinyağında ihtisaslaşmanın önemine dikkat çekerek lisanslı depoculuk ve ürün ihtisas borsası çağrısı yaptı.

Bursa Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı İsmail Aslım ise iklim krizinin tarımsal üretime etkilerine değinerek drone destekli ve kapalı sistem üretim modellerinin yaygınlaştırılması gerektiğini söyledi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun da Yenişehir'in lojistik ve tarım potansiyeline işaret ederek planlı yatırımlarla ilçenin bölgesel bir merkez haline gelebileceğini dile getirdi.