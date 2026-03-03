Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), Şubat 2026'da aylık yüzde 2,43, yıllık yüzde 27,56 arttı. En yüksek yıllık artış su temininde görülürken, imalat sektöründeki yükseliş dikkat çekti. Veriler, üretim maliyetlerindeki artış eğiliminin sürdüğünü ve özellikle imalat sektöründe fiyat baskısının devam ettiğini ortaya koydu.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini yayımladı.

Buna göre Yİ-ÜFE (2003=100), bir önceki aya göre yüzde 2,43, geçen yılın Aralık ayına göre yüzde 5,16, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,60 artış gösterdi.

İMALAT SANAYİNDE YILLIK ARTIŞ YÜZDE 27,98

Sanayinin dört ana sektöründe yıllık değişimlerde su temini sektörü yıllık bazda en yüksek artışı kaydetti.

Buna göre madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 31,88 artış, imalatta yüzde 27,98 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı yüzde 22,53 artış, su temininden yüzde 38,22 artış kaydetti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise; ara mallarında yüzde 26,09, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,14, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 31,57, enerjide yüzde 20,68, sermaye mallarında yüzde 29,51 artış olarak yansıdı.

AYLIK ARTIŞTA İMALAT ÖNE ÇIKTI

Şubat ayında imalat ürünlerinde aylık artış yüzde 2,95 olarak gerçekleşti.

Sanayinin aylık değişimleri Yİ-ÜFE verilerine şöyle yansıdı:

Madencilik ve taş ocakçılığı: yüzde 3,31 artış

İmalat: yüzde 2,95 artış

Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı: yüzde 3,04 azalış

Su temini: yüzde 3,65 artış

Ana sanayi gruplarında aylık bazda en yüksek artış yüzde 4,47 ile dayanıklı tüketim mallarında görülürken, enerji grubunda yüzde 0,22'lik düşüş kaydedildi.