Ticaret Bakanlığı'na göre Şubat 2026'da ihracat %1,6 artışla 21 milyar 65 milyon dolar, ithalat ise %6,1 artışla 30 milyar 271 milyon dolar olarak gerçekleşti.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre, 2026 yılı Şubat ayında Türkiye'nin ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 artış göstererek 21 milyar 65 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 6,1 yükselerek 30 milyar 271 milyon dolar seviyesine ulaştı. Böylece dış ticaret hacmi yüzde 4,2 artışla 51 milyar 336 milyon dolar olarak kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde ise ihracat yüzde 1,2 düşüşle 41 milyar 380 milyon dolar, ithalat yüzde 3,1 artışla 58 milyar 966 milyon dolar oldu.

Dış ticaret hacmi ise yüzde 1,3 artışla 100 milyar 346 milyon dolara yükseldi.

Şubat ayında ihracatta en fazla paya sahip ülkeler sırasıyla Almanya (1 milyar 855 milyon dolar), ABD (1 milyar 248 milyon dolar) ve İngiltere (1 milyar 174 milyon dolar) oldu. İlk 10 ülkenin toplam ihracattaki payı yüzde 46,7 olarak kaydedildi.

İthalatta ise Çin (4 milyar 126 milyon dolar), Almanya (2 milyar 219 milyon dolar) ve İsviçre (1 milyar 685 milyon dolar) başı çekti. İlk 10 ülkenin ithalattaki payı yüzde 50,8 olarak gerçekleşti.

Sektör bazında Şubat ihracatının yüzde 93,8'i imalat sanayi, yüzde 4'ü tarım, ormancılık ve balıkçılık, yüzde 1,5'i madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinden geldi.

İthalatta ise yüzde 80,5 imalat sanayi, yüzde 13 madencilik ve taş ocakçılığı, yüzde 4,1 tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü payına sahip oldu.

Bakanlık, bu verilerin Türkiye'nin dış ticaretinde istikrar ve çeşitliliğin sürdüğünü göstermesi açısından önemli olduğunu vurguladı.