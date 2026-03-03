Bayram ikramiyesinde artış yapılmayacağı yönündeki açıklamaya emeklilerden tepki geldi. TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, ikramiyenin en düşük emekli aylığına endekslenmesi çağrısında bulundu.

BURSA (İGFA) - AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler'in, bayram ikramiyesine yönelik kanun teklifinde bir artış düzenlemesi bulunmadığını açıklaması emekliler cephesinde hayal kırıklığı oluşturdu.

TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, artan hayat pahalılığı karşısında emeklilerin ciddi geçim sıkıntısı yaşadığını belirterek, 'Bayram ikramiyesi emekli için sembolik değil, moral ve nefes kaynağıdır. Artış yapılmaması emeklilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştır.' dedi. Pars, özellikle gıda, kira ve enerji fiyatlarındaki yükselişe dikkat çekerek, sabit gelirli kesimin yükünün her geçen gün arttığını ifade etti. 'Tasarruf ve denge arayışlarının bedeli sürekli emekliye ödetilmemelidir. Emeklilerin bekleyecek gücü yok. Ertelemeyin, oyalamayın.' çağrısında bulundu.

'EN DÜŞÜK AYLIK YOKSULLUK SINIRININ YÜZDE 19'U'

En düşük emekli aylığının 20 bin TL seviyesinde olduğunu hatırlatan Pars, TÜRK-İŞ verilerine göre açlık sınırının 32 bin 365 TL, yoksulluk sınırının ise 105 bin 424 TL'ye ulaştığını söyledi.

Pars, 'En düşük emekli aylığı açlık sınırının yalnızca yüzde 61,8'ini, yoksulluk sınırının ise yaklaşık yüzde 19'unu karşılayabiliyor.' diyerek tabloyu 'vahim' olarak nitelendirdi.

Şubat ayı enflasyon verilerine de dikkati çeken TÜED Uludağ Şubesi Başkanı Kenan Pars, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan yıllık yüzde 31,53'lük enflasyon oranına rağmen sokaktaki gerçek enflasyonun çok daha yüksek hissedildiğini savundu.

'İKRAMİYE EN DÜŞÜK AYLIĞA ENDEKSLENMELİ'

Bayram ikramiyesinin en düşük emekli aylığına endekslenmesi gerektiğini dile getiren Pars, mevcut durumda bunun 20 bin TL'ye karşılık geldiğini belirterek, 'Emeklinin huzuru toplumun huzurudur. Emekliye yapılacak artış, yalnızca emeklinin değil ekonominin de yüzünü güldürür. Sosyal devlet, en kırılgan kesimini koruyabildiği ölçüde güçlüdür' diye konuştu. Pars, açıklamasında, taleplerinin ayrıcalık değil insanca yaşam hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.