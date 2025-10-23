Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ), şehit çalışanları Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı şehadetlerinin yıl dönümünde duygusal bir mesajla andı.

ANKARA (İGFA) - TUSAŞ'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, 'Unutmadık, unutmayacağız! ????????' ifadelerine yer verildi.

Mesajda, şehitlerin ülke ve millet için verdikleri emek, fedakârlık ve vatan sevgisi vurgulanarak, 'Şehitlerimiz Atakan Şahin Erdoğan, Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Murat Arslan'ı, şehadetlerinin yıl dönümünde rahmetle anıyor, özlemle yâd ediyoruz. Onları, kalplerindeki vatan sevgisi, çalışma azimleri, ülkemiz için ortaya koydukları emek ve gayretleriyle daima hatırlayacak; aziz hatıralarını yaşatmak için daha çok çalışacak, daha çok üreteceğiz. Şehitlerimizin mekânları cennet, kabirleri nur, ruhları şad olsun' ifadeleri yer aldı.

https://twitter.com/TUSAS_TR/status/1981251869696561644