Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı boyunca, hazırlanan gıda kolilerini tespit edilen ailelere ulaştırıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Sosyal belediyecilik alanında yaptığı öncü çalışmalarla bölgede örnek olan Çayırova Belediyesi, Ramazan ayında da ihtiyaç sahibi ailelere destek sağlamaya devam ediyor.

Paylaşmanın ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı Mübarek Ramazan ayında da Çayırovalıların yanında olan Çayırova Belediyesi, bu bağlamda ilçe sakinlerini yalnız bırakmıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte, ilçe genelinde tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere, gıda kolilerini teslim ediyor.

ADRESLERE TESLİM EDİLİYOR

Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerince hazırlanan gıda kolileri, Çayırovalıların adreslerine götürülerek ailelere bırakılıyor. Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Ramazan boyunca gıda desteği çalışmalarının devam edeceği belirtilirken, destekten faydalanmak isteyen ilçe sakinlerinin, Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne gelerek başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.