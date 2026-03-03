Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, öncelikli projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabı için ihalenin yapıldığını açıkladı. Emeği geçenlere teşekkür eden Başkan Genç, 'İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimini yapacağız. Projenin 461 gün içinde tamamlanmasını hedefliyoruz' dedi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, vizyon projeleri arasında yer alan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabı için ihalenin yapıldığını açıkladı.

Başkan Genç, projenin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirileceğini belirtti.

Proje kapsamında konvansiyonel kalıp sistemiyle yapılacak 34 bin 444 metrekare inşaat alanına sahip sosyal donatı yapıları ile 367 bin 305 metrekarelik alanda millet bahçesi genel altyapı işleri ve rekreasyon alanları inşa edilecek. Ayrıca millet bahçesi, sosyal donatı alanları, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemeleri gerçekleştirilecek.

461 GÜNDE TAMAMLANACAK

Başkan Genç, 'İhale açık usulle yapıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yer teslimini yapacağız. Projenin 461 gün içinde tamamlanmasını hedefliyoruz. Uzunkum Yaşam Alanı, Trabzon'un sahil bandına çok önemli bir değer katacak. Tamamı bin dönüm olan Uzunkum Yaşam Alanı'nın ilk etabında rekreasyon alanlarından sosyal donatılara, yürüyüş ve bisiklet yollarından spor alanlarına, geniş yeşil yaşam koridorlarından vatandaşlarımızın doğayla iç içe vakit geçirebileceği modern sosyal mekanlara kadar pek çok unsur yer alacak. Şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR

Başkan Genç, projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederek şunları söyledi: 'İhale sonucunun kesinleşmesinin ardından projeyi süratle hayata geçirmeye başlayacağız. Şehrimiz için büyük önem taşıyan bu vizyon projeye verdikleri desteklerden dolayı, hizmetlerin banisi kıymetli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Bakan Yardımcımız Sayın Ömer Bulut'a, TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur'a, milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu, Sayın Mustafa Şen, Sayın Yılmaz Büyükaydın ve Sayın Vehbi Koç'a, teşkilatımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Trabzon'umuzun yarınları için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.'