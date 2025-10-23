Eğitime yaptığı yatırımlarla her zaman öğrencilerin yanında olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım desteğini genişletti.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitime sunduğu desteklerle hem öğrencilerin hem de ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesinin öğrencilere ekonomik katkı sağlamak amacıyla başlattığı ulaşım desteği uygulamasına yeni bir kesim daha eklendi.

Buna göre, Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde yaşayan ve esnaf yanında çalışan çıraklar ile üniversiteye yerleşememiş, dershaneye devam eden gençler de başvuru şartlarını taşıdıkları takdirde destekten faydalanabilecek.

Başvurular, https://denizli.bel.tr/basvurular adresinden online olarak yapılabilecek. Gençlerin eğitim yolculuklarını kolaylaştırmayı hedefleyen uygulama için son başvuru tarihi 23 Kasım 2025 olarak açıklandı.