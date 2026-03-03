Bursa Kent Konseyi tarafından 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen keçe atölyesine katılan kadınlar, el emekleri ile çeşitli süs eşyaları hazırladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin düzenlediği atölye çalışmasında, keçe kumaşlar, renkli iplikler, düğmeler ve süsleme malzemeleri kullanılarak birbirinden renkli ürünler hazırlandı.

Kadınların dayanışma ve ortak üretim gücünü bir kez daha ortaya koyan ürünler, 8 Mart Pazar günü yapılacak yürüyüşte kullanılacak.

Kadın mücadelesinin simgeleriyle zenginleştirilen çalışmalarda katılımcılar hem kendi tasarımlarını oluşturdu hem de fikir alışverişinde bulunarak kolektif üretim deneyimi yaşadı. Keyifli vakit geçiren ve ortak bir amaç doğrultusunda üretmenin mutluluğunu paylaşan kadınlar, düzenlenen etkinlik dolayısıyla Bursa Kent Konseyi'ne teşekkür etti.