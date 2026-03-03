Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Sapanca Gölü'nün korunması ve su rezervlerinin artırılması noktasında yürüttüğü çok yönlü çalışmaların etkisini görüyor.

SAKARYA (İGFA) - SASKİ, Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı olan Sapanca Gölü'nde su seviyesinin yükselişine dair sevindirici gelişmeyi paylaştı. Yağışların etkisi ve hayata geçirilen altyapı yatırımlarının birleşmesiyle göl seviyesinde 3 ayda 47 santimetrelik bir yükseliş kaydedildi. Yaşanan artışla birlikte göl havzasına toplamda 23 milyon 500 bin metreküp su kazandırıldı.

Ocak ayında 28,41 seviyelerine kadar gerileyen Sapanca Gölü altyapı yatırımları, alternatif kaynakların etkin kullanımı ve yağışların kayıpsız bir şekilde havzaya iletilmesiyle birlikte 28,88 seviyesine ulaştı.

KURUYAN HAVZA SUYLA BULUŞMAYA BAŞLADI

Göl seviyesindeki 47 santimetrelik yükseliş, havzada sayısal değişimin yanı sıra ekosistemin yeniden canlanmasını da sağladı. Göl havzasına kazandırılan 23.5 milyon metreküp su özellikle suyun çekildiği, toprağın kuruduğu kıyı bölgelerinde suyun tekrar yükselişe başladığı gözlemlendi.

DOĞRU SU YÖNETİMİNİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ

Kurum tarafından göl seviyesindeki artış ile ilgili yapılan açıklamada, 'Sapanca Gölü'müzdeki su seviyesi an itibarıyla 28,88 metreye ulaşmıştır. Artış umutlarımızı güçlendirse de önümüzün yaz olduğunu unutmadan tasarruf tedbirlerine uygun şekilde kullanıma devam etmeliyiz. Biz alternatif kaynaklar ve güçlü altyapı çalışmaları ile tedbirlerimizi alıyoruz. Bu tedbirlerin etkisi ve son dönemde düşen yağışlar ile çekilmelerin olduğu alanların bir nebze de olsa su ile dolduğu gözlemleniyor. Artışın devam etmesi için doğru su yönetimini elden bırakmayacağız' ifadeleri kullanıldı.