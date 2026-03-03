İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Nazım Gençtürk, Öğretmen Fatma Nur Çelik'in öldürülmesinin ardından meclis toplantısında eğitimde artan şiddete dikkat çekerek caydırıcı önlemler alınması çağrısında bulundu

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı gerçekleşti. Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencisinin saldırısı tarafından hayatına son verilen Öğretmen Fatma Nur Çelik için mecliste söz alan Meclis Üyesi Nazım Gençtürk, 'Türk aydınlanmasının, bilimsel ve laik eğitimin temellerinin atıldığı Tevhîd-i Tedrîsât Kanunu'nun kabul edilişinin 102. yıl dönümü. Biz bugünü ne yazık ki görevi başında katledilen öğretmenimiz ile karşılıyoruz.

Öğretmenlerimiz bugün çalışırken ölmek istemiyoruz, sağlıklı ve güvenli eğitim kurumları istiyoruz diyerek iş bıraktılar. Şiddeti toplumun her hücresine yayan, öğretmeni itibarsızlaştırıp eğitimi niteliksizleştiren eğitim anlayışı insanların davranışlarına da sirayet ediyor. Öğrenciler temiz içme suyuna, sağlıklı öğünlere ulaşsınlar istiyorduk ama bugün öğretmenler sadece ölmemek istiyor. Çok acil şiddeti caydırıcı önlemler alınması gerekiyor. Herkesin elinden geleni yapmalı' dedi.