Ağrı Valiliği koordinesinde, İl Özel İdaresi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlar aralıksız devam ediyor.

AĞRI (İGFA) - Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde okul yapımları, doğalgaz dönüşümleri ve kapsamlı onarımlar planlı bir şekilde hayata geçiriliyor.

2025 yılı içerisinde toplam 44 derslikten oluşan 3 ilkokulun yapımı sürerken, hayırsever iş insanı İbrahim Çeçen'in katkılarıyla 20 derslikli Turizm Meslek Lisesi ile 100 yataklı uygulama otelinin inşası da devam ediyor. Söz konusu yatırımların tamamlanmasıyla birlikte Ağrı'da hem temel eğitim hem de mesleki eğitim alanında önemli bir kapasite artışı sağlanması hedefleniyor.

2026 yılı yatırım programında ise 12 derslikli 1 ortaokul, 32 derslikli 3 ilkokul, 24 derslikli 1 lise ve 100 yataklı bir pansiyon yer alıyor. Böylece yeni eğitim kurumlarıyla birlikte öğrencilerin daha modern ve donanımlı ortamlarda eğitim alması amaçlanıyor.

Öte yandan 7 ilçede toplam 50 okulda doğalgaz dönüşümü gerçekleştirilecek, 8 ilçede bulunan 92 okulda ise kapsamlı onarım çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalarla özellikle kış şartlarının ağır geçtiği Ağrı'da okulların ısınma ve fiziki şartlarının iyileştirilmesi planlanıyor. Valilik yetkilileri, eğitim alanındaki yatırımların kararlılıkla süreceği duyurdu.