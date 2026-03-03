Ordu Büyükşehir Belediyesi, insan sağlığı başta olmak üzere çevre ve hava kalitesini korumak için denetimlerini sıklaştırdı.

ORDU (İGFA) - Kış ayları dolayısıyla il genelinde kömür satış noktalarını titizlikle kontrol eden ekipler, standart dışı ve belgesiz satışa geçit vermezken mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere ise idari yaptırım uyguluyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi çevreye duyarlı ve sağlıklı bir şehir hedefi doğrultusunda çalışmalarını tavizsiz şekilde sürdürüyor. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, il genelinde faaliyet gösteren katı yakıt (kömür) satış noktaları titizlikle kontrol ediliyor.

Vatandaş sağlığını tehdit edebilecek belgesiz, standart dışı ve kalitesiz kömür satışına kesinlikle izin verilmiyor. Denetimler kapsamında işletmelerin satış izin belgeleri, analiz raporları ve ürün standartları ayrıntılı şekilde incelenirken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren işletmelere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor.

Öte yandan, il genelinde ısınma amaçlı kömür kullanan kamu kurum ve kuruluşlarından düzenli olarak numune alınarak analizler gerçekleştiriliyor. Bu sayede hem yakıt kalitesi denetleniyor hem de hava kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.