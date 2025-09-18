Antalya Muratpaşa Belediyesi’nin ODTÜ Antalya Mezunlar Derneği iş birliğiyle 14’üncüsünü düzenlediği Uluslararası Antalya Gitar Festivali 25-27 Eylül tarihlerinde Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.ANTALYA (İGFA) - Antalya’da klasik gitarın önemli virtiözlerini bir araya getiren ve aynı zamanda Türkiye’nin gitar dalında en uzun soluklu festivali olan 14. Uluslararası Gitar Festivali, 25 Eylül’de müzikseverlere kapılarını açıyor.

Festivalin açılış konseri, klasik ve flamenko müzik tarzıyla öne çıkan İspanyol piyanist Jose Manuel Cuenca ve kardeşi İspanyol gitarist Francisco Cuenca tarafından gerçekleştirilecek. İki enstrümanı büyük bir zarafet ve incelikle tek enstrüman haline getirmeleriyle ‘eşsiz’ olarak değerlendirilen bu ikiliye flamenko danslarıyla Rosa Gonzalez Lopez eşlik edecek.

Festivalin ikinci gecesinde “18 Yaş Altı; Yılın Genç Müzisyeni” başta olmak üzere 15’ten fazla uluslararası klasik gitar yarışmasında birincilik ödülüne layık görülen genç gitarist Özberk Miraç Sarıgül müzikseverlerle bir araya gelecek.

Festivalin final gecesinde ise ilk uluslararası çıkışını 1988’de New York Carnegie Hall’daki Weil Hall’da biletleri tükenen bir konserle yapan İsveçli gitarist Celia Linde sahne alacak. Üç gün boyunca devam edecek konserler her gün saat 20.00’de Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde dinleyicilerle buluşacak.