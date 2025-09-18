İstanbul'da Bakırköy Belediyesi, usta oyuncu Tarık Akan’ın 9. ölüm yıl dönümünde anma programı düzenledi. Ataköy Tarık Akan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda yönetmen Ümit Efekan ile sevilen oyuncular Halil Ergün ve Nur Sürer’in katılımıyla bir söyleşi yapıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi, Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan’ı ölümünün 9. yıl dönümünde özel bir programla andı. Ataköy Tarık Akan Konferans Salonu’nda düzenlenen anma programında, yönetmen Ümit Efekan ile sevilen oyuncular Halil Ergün ve Nur Sürer’in katılımıyla bir söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide Tarık Akan’ın sinema yolculuğu, toplumsal meselelerdeki duyarlılığı ve Türk sinemasına bıraktığı izler üzerine değerlendirmeler yapıldı. Söyleşinin ardından, yönetmenliğini Ümit Efekan’ın üstlendiği ve başrolünde Tarık Akan’ın yer aldığı “Halkalı Köle” filmi izleyicilerle buluştu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, CHP Parti Meclis Üyesi Baran Seyhan, Tarık Akan’ın kızı Özlem Üregül ve oğlu Yaşar Özgür Üregül de katıldı.

“ADALET VE KARDEŞLİĞİ BİZE HATIRLATTI”

Etkinlikte konuşan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, Akan’ın sadece beyazperdenin parlayan yıldızı olmadığına vurgu yaptı. Ovalıoğlu, “Tarık Akan, yüzlerce filmde farklı karakterlere can vererek bizlere umut, sevda, mücadele, adalet ve kardeşlik duygularını hatırlatan bir sanatçıydı. Sevdalarımızı, haksızlıklara karşı direncimizi, umuda olan inancımızı gördük beyaz perdede… Ama ondan da öte, halkının yanında duran, doğru bildiği yoldan şaşmayan, cesur bir aydındı. Hayatının son yıllarında bu ülkenin aydınlarına, komutanlarına kurulan kumpaslara karşı mücadele ederek geçirdi. Tarık Akan bugün aramızda olsa, tüm kumpaslara ve hukuksuzluklara karşı, adalet ve özgürlük için Saraçhane’den Silivri’ye dek uzanan mücadelede hepimizin önünde yürürdü” dedi.