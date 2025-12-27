Van Büyükşehir Belediyesince eski Devlet Su İşleri(DSİ) yerleşkesinde yapılan Millet Bahçesi tamamlanarak, vatandaşların kullanımına açıldı. 90 dönümlük alanda hayata geçirilen proje ile Vanlılara doğayla iç içe, yeşil alanlarla çevrili yeni bir yaşam alanı kazandırıldı.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı İpekyolu Caddesi Havaalanı Kavşağı'nda bulunan eski Devlet Su İşleri (DSİ) yerleşkesinde kısa süre önce yapımına başladığı millet bahçesi projesini tamamladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan ve Daire Başkanları da tamamlanan Millet bahçesini gezerek incelemelerde bulundu.

Yarım asırlık ağaçlar ve yeşil alanların bulunduğu millet bahçesinde yürüyüş yolları, koşu parkuru, bisiklet yolları, fitness alanları, çocuk oyun alanları, tenis kortu, basketbol, futbol ve voleybol sahası, ışıklı süs havuzları, Survivor parkuru, cami, otopark gibi birçok sosyal donatı yer alıyor. Millet Bahçesi'nde altyapı ve inşaatın ardından peyzaj çalışmaları da tamamlandı.

Resmi açılışı önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek olan Millet bahçesi, bulunduğu konum, büyüklüğü ve sahip olduğu yeşil alanlarıyla dinlenmek ve keyifli zaman geçirmek isteyenlerin yeni mekânı oldu.