Denizli Büyükşehir Belediyesi, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ITB Berlin Uluslararası Turizm Fuarı'nda Denizli'nin turizm potansiyelini tanıtıyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli'nin doğal güzelliklerinden antik kentlerine, termal kaynaklarından yöresel lezzetlerine kadar geniş bir yelpazede tanıtıldığı fuarda, Denizli Büyükşehir Belediyesi profesyonel bir ekiple temsil ediliyor.

Şehrin turizm stratejilerini uluslararası paydaşlara aktarmak üzere fuarda yer alan heyette; Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürü Arif Duru, Azize Yıldız Çağlayan ve Pakize Karçkay bulunuyor.

Ekip, fuar süresince yabancı tur operatörleri ve acentelerle ikili görüşmeler gerçekleştirerek Denizli'nin global turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.



DENİZLİ STANDINA ÜST DÜZEY ZİYARETÇİ AKINI



Denizli'nin zengin kültürünü ve turizm potansiyelini aktarmaya çalışan ekip, fuarın açılışından itibaren çok sayıda ismi ağırladı.

Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Denizli standını ziyaret ederken; KKTC, Avrupa ve Asya ülkelerinden gelen uluslararası fuar katılımcıları da Denizli'nin sunduğu fırsatları yakından inceledi.

ITB Berlin'in dünya turizm sektörü için belirleyici bir nokta olduğu vurgulanırken, Denizli'nin beyaz cenneti Pamukkale'nin yanı sıra; gastronomi, doğa sporları ve inanç turizmi gibi alanlarda da önemli bir potansiyele sahip olduğu belirtildi.