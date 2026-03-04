İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nce Ramazan ayında düzenlenmeye devam edilen 'İnanç Rotaları' programıyla Maltepeliler, her gün binlerce yerli ve yabancı turistin geldiği, İstanbul'un önemli inanç noktalarını ziyaret ediyor.

İSTANBUL (İGFA) - İnanç Rotaları gezisi, Fatih'teki Hırka-i Şerif Cami'yle başladı. Maltepeliler, yalnızca Ramazan ayında ziyarete açılan, Hz. Muhammed'in hırkasının sergilendiği Hırka-i Şerif'i ziyaret etti.

Rotanın ikinci durağında Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet tarafından 1458 yılında inşası tamamlanan Eyüpsultan'daki Eyüp Sultan Cami'ne geçildi.

Vatandaşlar, Ebu Eyyûb el-Ensarî'nin gömüldüğü türbeyi ve camiyi ziyaret ederek ibadetlerini yerine getirdiler.

Vatandaşlar, türbe içindeki kutsal emanetleri ve çeşitli kitabeleri de inceleyerek Eyüpsultan Meydanı ve çevresindeki tarihi yapıları ve kültürel değerleri yakından tanıdılar. Program, Beykoz'daki Hazreti Yuşa Cami ve Tepesi'ne ziyaretle sona erdi.

İnanç Rotaları'na katılım için Maltepe Belediyesi'nin kurumsal sosyal medya hesapları takip edilebilir.