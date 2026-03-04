Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi Archil Kalandia, Ordu Büyükşehir Belediye Dr. Mehmet Hilmi Güler'i makamında ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede Karadeniz ekseninde ekonomik iş birlikleri masaya yatırıldı.

ORDU (İGFA) - Karadeniz Bölgesi'ndeki temasları kapsamında Ordu'ya gelen Büyükelçi Kalandia'ya, Nikoloz Lashvili de eşlik etti. Heyet, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Güler ile bir araya gelerek karşılıklı projeler üzerine istişarelerde bulundu.

BAŞKAN GÜLER: 'GÜRCİSTAN İLE HER ALANDA PROJELERE HAZIRIZ'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Mehmet Hilmi Güler, iki ülke arasındaki güçlü komşuluk ilişkilerine dikkat çekti. Gürcistan ile geçmişte önemli projelerde birlikte çalıştıklarını hatırlatan Güler, özellikle Bakü-Tiflis-Ceyhan Boru Hattı sürecindeki iş birliğini örnek gösterdi.

Başkan Güler, Karadeniz'e komşu iki ülke olarak ekonomik alanda yeni ortak projelere hazır olduklarını belirterek, bu ziyaretin Ordu açısından önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

'KARADENİZ'DE BİRLİKTELİĞİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Büyükelçi Archil Kalandia ise Gürcistan'ın Karadeniz Bölgesi'ndeki şehirlerle ilişkilerini daha da geliştirmek istediğini vurguladı. Türkiye ile ekonomik iş birliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Kalandia, bu süreçte Karadeniz şehirlerinin projelerde daha aktif rol almasını arzu ettiklerini söyledi.

Ziyaret, karşılıklı iyi niyet temennileri ve iş birliği mesajlarıyla sona erdi.