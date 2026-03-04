Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 2026 yılı için belirlenen aylık Sıfır Atık temaları kapsamında Mart ayının teması 'Uluslararası Sıfır Atık Ayı' olarak ilan edildi.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Bu tema, Birleşmiş Milletler tarafından her yıl 30 Mart'ta kutlanan Uluslararası Sıfır Atık Günü'ne vurgu yaparak, israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanımı ve atık oluşumunun azaltılmasına odaklanıyor.

Sıfır Atık yaklaşımı, üretimden tüketime kadar tüm süreçlerde atığın kaynağında azaltılmasını, yeniden kullanımın teşvik edilmesini ve geri dönüşüm sistemlerinin etkin çalışmasını hedefliyor. Özellikle ambalaj atıkları, plastik, cam, kağıt ve organik atıkların doğru ayrıştırılması, çevresel kirliliği önlerken doğal kaynakların korunmasına büyük katkı sağlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Daire Başkanlığı, bu kapsamda ay boyunca yoğun farkındalık çalışmaları yürütüyor. Belediyeye ait billboard ve LED ekranlarda temaya özel bilgilendirici görseller yayımlanırken, okullarda öğrenciler için sıfır atık bilinci, geri dönüşüm süreçleri ve sürdürülebilir tüketim alışkanlıkları üzerine eğitimler düzenleniyor.

Yetkililer, bireysel küçük adımların bile çevrenin korunmasında büyük etki yarattığını vurgulayarak, vatandaşları atık oluşumunu kaynağında azaltmaya, yeniden kullanım alışkanlıkları edinmeye ve geri dönüştürülebilir atıkları doğru ayrıştırmaya davet ediyor.Ayın en önemli etkinliklerinden biri ise 30-31 Mart tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenecek 'Sıfır Atık Sergisi'. Sergide geri dönüştürülebilir materyallerden üretilen eserler, öğrencilerin hazırladığı projeler ve sıfır atık temalı bilgilendirme içerikleri yer alacak. İki gün sürecek bu etkinlik, özellikle genç nesillerde çevre bilincini artırmayı amaçlıyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, tüm vatandaşları sergiye katılmaya ve Sıfır Atık Hareketi'ne destek vermeye çağırdı. Bu etkinliklerle Mardin'de sürdürülebilir yaşam kültürünün daha da yaygınlaşması hedefleniyor.