Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Karaköprü Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla beton bariyerleri kaldırarak yolu gidiş-geliş olarak trafiğe açtı.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde artan araç yoğunluğunu azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla Seyrantepe Mahallesi Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda önemli bir yol düzenlemesini hayata geçirdi.

Abdulkadir Yüksel Bulvarı'nda yapılan incelemelerde, özellikle yoğun saatlerde trafik akışının yavaşladığı ve acil müdahale araçlarının ulaşımında aksamalar yaşandığı belirlendi. Ekiplerin değerlendirmeleri sonucunda bulvarda yeniden düzenleme yapılmasına karar verildi.

Çalışmalar kapsamında beton bariyerler kaldırılarak daha önce kapalı olan şerit uygulaması sona erdirildi ve yol gidiş-geliş olarak trafiğe açıldı. Altyapı kazıları nedeniyle bozulan yol sökülerek, yaklaşık 1 kilometrelik kesimde asfaltlama çalışmalarına başlandı.

İmar genişliği 30 metre olan bulvarda yürütülen çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte ulaşımın daha güvenli, akıcı ve konforlu hale gelmesi hedefleniyor.

Bu arada Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Seyrantepe Mahallesi 8220. Sokak'ta da asfalt serimine başladı.