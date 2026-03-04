Trakya'nın üç önemli ilçesi Keşan, İpsala ve Enez, sınır ötesinden gelen misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Bulgaristan'ın Mestanlı şehrinden gelecek olan İmam Hatip Lisesi öğrencileri, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu yakından tanırken, Ramazan ayının manevi ikliminde Türk öğrencilerle aynı iftar sofrasında buluşacak.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan, İpsala ve Enez Kaymakamlıkları ile Milli Eğitim Müdürlüklerinin ortaklaşa yürüttüğü ikili hareketlilik programı kapsamında, Bulgaristan Mestanlı İmam Hatip Okulu öğrencileri bu Cumartesi günü bölgemizde ağırlanacak. Program, tarihi Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve çevresindeki kültürel gezilerle başlayıp iftar sofrasında taçlanacak.

Edirne'nin güney ilçeleri, uluslararası bir kardeşlik ve kültür köprüsüne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Bulgaristan'dan gelecek misafir öğrenciler için hazırlanan kapsamlı programla, ortak tarih bilincinin pekiştirilmesi ve kültürel bağların güçlendirilmesi hedefleniyor.

TARİHİ MİRAS VE KÜLTÜREL ETKİLEŞİM

Cumartesi günü gerçekleşecek programda misafir öğrenciler; Keşan, İpsala ve Enez'in tarihi noktalarını ziyaret edecek. Kadim medeniyet mirasımızın tanıtılacağı gezilerde, öğrencilerin farklı kültürleri tanıması ve sosyal etkileşim becerilerini geliştirmesi amaçlanıyor.

İFTAR SOFRASINDA KARDEŞLİK HUKUKU

Günün en anlamlı buluşması ise akşam saatlerinde gerçekleşecek. Hersekzade Ahmet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenecek iftar programında; Bulgaristanlı gençler ile Keşan, İpsala ve Enez'den gelen öğrenciler aynı sofrayı paylaşacak. Ramazan ayının bereketiyle harmanlanacak bu buluşma, 'Gönül Coğrafyası' olarak nitelendirilen Balkanlar ile Türkiye arasındaki birlik duygusunu pekiştirecek.